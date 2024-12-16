В Санкт-Петербурге списали долги по кредитам 12 участникам СВО

Согласно новому закону о списании долгов, участникам специальной военной операции (СВО) в Санкт-Петербурге было закрыто 30 исполнительных производств, касающихся 12 военнослужащих, чьи неуплаченные кредиты составили почти 2,5 миллиона рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП.

Изменения, введенные 23 ноября в федеральное законодательство об исполнительном производстве, позволяют списывать задолженности по кредитам, включая ипотеку, для участников СВО и их семей, при условии, что контракт с Минобороны был подписан с 1 декабря 2024 года и срок службы составляет не менее года. Исключение составляют алиментные обязательства.

С начала текущего года в Санкт-Петербурге были приостановлены 17 тысяч исполнительных производств против участников СВО, сумма долгов превышает 2 миллиарда рублей.

Для подачи заявления о списании долгов военнослужащие могут воспользоваться интернет-приемной на сайте ФССП, также доступны обращения через портал госуслуг или лично в Главное управление ФССП.