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Минэкологии потребовало обеспечить свободный доступ к реке в Красногорске

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области выявили признаки нарушения водного кодекса РФ. Ранее в министерстве была получена информация о том, что здесь затруднен доступ к реке Липке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели территорию садоводческого кооператива «Липка». На одном из участков в составе кооператива возведено ограждение до береговой полосы реки, здесь же обнаружены навалы порубочных остатков», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам надзорного мероприятия кооперативу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Садоводам предстоит демонтировать ограждение и привести территорию в порядок.

Ранее сообщалось, что Останкинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Межрайонного природоохранного прокурора о возмещении 200-тысячного ущерба, нанесенного в прошлом году реке Липке по вине компании «Независимые водоканалы», которая эксплуатирует очистные сооружения в деревне Бузланово.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.