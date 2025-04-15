Минэкологии Подмосковья поздравляет с Днем экологических знаний

Сегодня отмечается Всемирный День экологических знаний. Этот день является важным напоминанием о необходимости бережного отношения к окружающей среде и повышения экологической грамотности населения, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Праздник берет свое начало с 1992 года, когда на конференции ООН в Рио-де-Жанейро акцент был сделан на важности экологического просвещения для устойчивого развития планеты.

Региональное Минэкологии принимает активное участие в вопросах экологического просвещения. Сотрудники министерства проводят лекции в университетах и образовательные уроки в школах, направленные на формирование экологического мышления и ответственного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения.

Одним из важнейших эко-просветительских мероприятий, проводимых Минэкологии ежегодно, является Ярмарка экологических проектов Московской области. Эта эффективная площадка объединяет научную среду, бизнес-сообщество, школьников и студентов, а также экологических активистов для обмена опытом и разработки уникальных экологических проектов.

До 20 апреля 2025 года каждый житель Подмосковья может подать заявку на участие в конкурсе экологических проектов и представить свою разработку. Экспертное жюри выберет лучшие проекты на заседании в конце мая 2025 года. Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в июне на заключительном этапе — Ярмарке экологических проектов Московской области. Ознакомиться с проектом и подать заявку на участие можно на официальном сайте.

«Экологическое просвещение — это фундамент устойчивого будущего. Мы уверены, что, повышая экологическую грамотность населения, мы создаем поколение, ответственное за сохранение природы», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.