Милонов: термин гендер надо запретить в России — это пропаганда ЛГБТ*
Фото - © РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России нужно искоренить «гендерную терминологию» из обихода. Об этом он рассказал «Осторожно Media», видео опубликовала Ксения Собчак.
Политик подчеркнул, что термин «гендер» следует полностью исключить из употребления в стране, так как данное понятие не имеет отношения к биологии и вводит людей в заблуждение.
Как уточнил парламентарий, есть пол — мужской и женский, это учат на уроках анатомии. А гендер — «что-то непонятное».
«Не является ли это предлиберикантом нейролиберальной повестки, <…> которое ведет к феминизму, запрещенному ЛГБТ и прочей содомии», — сказал Милонов.
По его словам, слово «гендер» в РФ должно считаться матерным, неприличным и недопустимым. Он предложил заменить его на слово «пол».
Использование слова «гендер» должно считаться матерным выражением, неприличным для русского языка. А те, кто продолжает использовать термин, по мнению депутата, выступают против традиционных ценностей.
Ранее Милонов заявил, что сдача биометрических данных школьников должна оставаться добровольной, а родители должны иметь право отказаться от этой процедуры.
*Международная организация ЛГБТ признана в России экстремистской и запрещена.
