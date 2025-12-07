Милонов: термин гендер надо запретить в России — это пропаганда ЛГБТ*

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России нужно искоренить «гендерную терминологию» из обихода. Об этом он рассказал «Осторожно Media», видео опубликовала Ксения Собчак.

Политик подчеркнул, что термин «гендер» следует полностью исключить из употребления в стране, так как данное понятие не имеет отношения к биологии и вводит людей в заблуждение.

Как уточнил парламентарий, есть пол — мужской и женский, это учат на уроках анатомии. А гендер — «что-то непонятное».

«Не является ли это предлиберикантом нейролиберальной повестки, <…> которое ведет к феминизму, запрещенному ЛГБТ и прочей содомии», — сказал Милонов.

По его словам, слово «гендер» в РФ должно считаться матерным, неприличным и недопустимым. Он предложил заменить его на слово «пол».

Использование слова «гендер» должно считаться матерным выражением, неприличным для русского языка. А те, кто продолжает использовать термин, по мнению депутата, выступают против традиционных ценностей.

Ранее Милонов заявил, что сдача биометрических данных школьников должна оставаться добровольной, а родители должны иметь право отказаться от этой процедуры.

*Международная организация ЛГБТ признана в России экстремистской и запрещена.

