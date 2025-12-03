Виталий Милонов поддержал добровольную сдачу биометрии в школах

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что сдача биометрических данных школьников должна оставаться добровольной, а родители должны иметь право отказаться от этой процедуры, сообщает Газета.ru .

Милонов в то же время подчеркнул, что нельзя заставлять родителей сдавать биометрию детей против их воли.

«Наверное, мне положено быть против биометрии, но я не против биометрии, поскольку считаю, что это современный способ безопасной идентификации человека, позволяющий четко контролировать вход и доступ детей в школы и другие учреждения. Биометрия доказала свою эффективность, ее гораздо сложнее подделать», — пояснил Милонов.

Депутат отметил, что биометрические данные будут защищены по аналогии с онлайн-банками и государственными сервисами. Он добавил, что многие противники биометрии уже используют ее для разблокировки смартфонов и других устройств.

