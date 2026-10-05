Милонов призвал учителей передавать детям жизненные ориентиры

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российский учитель должен совмещать преподавание и воспитание, а не просто передавать знания из учебника, сообщает NEWS.ru .

Парламентарий назвал преподавание миссией, которая требует призвания и таланта. Он высоко оценил российских педагогов, отметив традиции и наставничество.

«Учителя должны быть разными. Педагог — это миссия, призвание и талант. Не каждый может стать учителем. Педагоги в России прекрасные, замечательные. Традиций и наставничества им не занимать. Есть с кого брать пример. Хороший учитель является не только педагогом, но и воспитателем. Если он не транслирует детям правильные жизненные ценности и ориентиры, то это выглядит странновато. Иначе он, по сути дела, просто передаточное звено от учебника к голове. В любом случае учитель — это человек, который должен заинтересовать ученика», — сказал Милонов.

Ранее заслуженный учитель Республики Дагестан Аида Касумова заявила, что молодые педагоги увольняются из-за недостатка поддержки в коллективе. По ее словам, отношение родителей также влияет на выгорание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.