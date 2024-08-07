Милонов предложил проверять артистов на наркоупотребление

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать артистов в России «дуть в трубочку» и проверяться на факт употребления запрещенных веществ. Таким образом законодатель прокомментировал скандал на выступлении певицы Натальи Ионовой (Глюк’oZa) в Красноярске, сообщает Общественная Служба Новостей .

Милонов заявил, что публика артистов ждет от них интересного выступления, «а не звонкой струи алкогольной рвоты».

«Сцена, конечно, не кабина самосвала. Тут можно и пятьдесят грамм для смелости, наверное, что лично я не очень одобряю», — сказал Милонов.

По словам парламентария, своим поведением Глюк’oZa показала, что не уважает собственных слушателей. Милонов подчеркнул, что стране нужна «трезвая сцена, а не филиал нарколожки».