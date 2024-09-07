Миллионы бюджетных денег: «кладбище» городских украшений нашли в Подмосковье
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В Подмосковье обнаружили стихийный склад городских декораций. Власти Москвы ежегодно тратят сотни миллионов рублей на украшения улиц к различным праздничным мероприятиям, сообщает MSK1.RU.
Десятки различных праздничных конструкций находятся в промзоне на Новомилетском шоссе в Балашихе.
На территории располагаются склады и производства небольших мебельных компаний. Всего в 500 метрах от промзон находится полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Пуршево».
Так, в промзоне хранятся павильоны, световые цифры, конструкции белых ромашек, мишура, елочные игрушки, пластиковые кабель-каналы для подготовки концертных площадок и др.
При этом дальнейшая судьба многомиллионных городских праздничных декораций неизвестна.