Миллионы бюджетных денег: «кладбище» городских украшений нашли в Подмосковье

сегодня в 12:52

В Подмосковье обнаружили стихийный склад городских декораций. Власти Москвы ежегодно тратят сотни миллионов рублей на украшения улиц к различным праздничным мероприятиям, сообщает MSK1.RU .

Десятки различных праздничных конструкций находятся в промзоне на Новомилетском шоссе в Балашихе.

На территории располагаются склады и производства небольших мебельных компаний. Всего в 500 метрах от промзон находится полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Пуршево».

Так, в промзоне хранятся павильоны, световые цифры, конструкции белых ромашек, мишура, елочные игрушки, пластиковые кабель-каналы для подготовки концертных площадок и др.

При этом дальнейшая судьба многомиллионных городских праздничных декораций неизвестна.