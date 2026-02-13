Микотоксины убивают: стоит ли покупать овощи и фрукты со срезанной гнилью?

«Реанимация» подпорченных овощей и фруктов методом срезания гнили, которые продают с огромной скидкой, является сомнительным способом реализации продуктов. Когда фрукт или овощ начинают гнить, в них появляются микотоксины — это ядовитые вещества, производимые плесневыми грибами. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в торговых сетях Москвы и других регионах России на прилавках супермаркета находят в продаже фрукты и овощи, у которых были удалены испорченные участки.

Даже совсем маленькое количество таких токсинов опасно для здоровья и со временем оно скапливается в нашем организме. Эти микотоксины влияют на человеческий иммунитет, нарушая работу разных органов и систем, приводить к болезням крови, кожным раздражениям и другим неприятностям.

«Самое плохое, что микотоксины трудно вывести из продуктов: просто помыть, сварить или положить в морозилку недостаточно. И даже если срезать загнившую часть фрукта или овоща, оставшиеся хорошие кусочки все равно будут содержать вредные микотоксины. Следовательно, такая категория фруктов и овощей „третьего сорта“ вредна для организма. Отмечу, что в нарезанном виде фрукты и овощи не рекомендуются к употреблению, поскольку при таком хранении они теряют все полезные свойства», — сказал Маликов.

Эксперт советует покупать в магазинах целые фрукты и овощи. Наиболее оптимальным вариантом для здорового и правильного питание является приобретение свежих фруктов и овощей, после чего их следует тщательно промыть для дальнейшего употребления в пищу.

