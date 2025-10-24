Миколог рассказал, как долго еще продлится сезон «тихой охоты» в Подмосковье

В Московском регионе грибной сезон может продлиться до середины ноября при подходящей погоде, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Грибной сезон пока еще продолжается, хороший заход будет до самого конца октября. Если не будет ночных заморозков до минус 5 градусов и ниже, то еще в начале ноября на деревьях можно будет собирать несколько видов вешенок», — сказал Вишневский.

Он отметил, что также любители «тихой охоты» смогут найти в подмосковных лесах осеннего опенка, местами будут встречаться лисички, подосиновики, а иногда и белые грибы. В молодых посадках жители региона имеют шанс повстречать молодые рыжие грибы.

При этом такой прогноз по грибам сбудется, если в Москве и по области не наступят ночные заморозки, заключил эксперт.

Ранее Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до грибных мест.

