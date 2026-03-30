Миколог Комиссаров: сморчки обладают деликатесным вкусом

Сморчки считаются деликатесом с выраженным вкусом и могут использоваться в гастрономии, сообщил РИАМО миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии, биологический факультет МГУ. к.б.н. Никита Комиссаров.

«Я бы не сказал, что сморчки — это какие-то очень дорогие грибы. Но лучше всего их готовить с минимальной термической обработкой, чтобы они не потеряли свою консистенцию и вкус», – сказал Комиссаров.

Он отметил, что у них действительно выраженный вкус, поэтому они считаются деликатесом.

«Если заготавливать впрок, то лучше всего их нарезать и заморозить. В сушеном или маринованном виде они теряют и запах, и вкус», – рассказал миколог.

