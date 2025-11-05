Михалков: с уходом Николаева ушла целая эпоха отечественного телевидения

сегодня в 23:06

Кинематографист Никита Михалков в эксклюзивном комментарии газете «Известия» поделился воспоминаниями о друге более чем сорока лет — телеведущем Юрии Николаеве, чья кончина стала символом завершения целого пласта отечественной медиакультуры.

«Ушла, конечно, целая эпоха», — констатировал режиссер, подчеркнув, что программы Николаева стали для советских зрителей уникальным окном в недоступный тогда зарубежный мир.

Михалков выделил новаторскую сущность творчества коллеги: «Это был совершенно новый формат общения со зрителем — разливающееся обаяние с экрана, непривычная интонация, покорявшая людей». По словам мэтра кино, Николаев сочетал в своих проектах «и правду, и смелость, и риск, и азарт», создав авторский жанр, который сформировал эстетические ориентиры поколений.

Особую значимость, как отметил собеседник издания, приобретает сохранение телевизионного наследия Юрия Александровича — его программы продолжают жить, позволяя новым зрителям понимать феномен личности, на десятилетия определившей развитие отечественного телеэфира.

Ранее смерть Николаева прокомментировала певица Алла Пугачева.