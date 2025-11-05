сегодня в 23:03

«Куда все уходят?» Пугачева отреагировала на смерть Николаева

Алла Пугачева опубликовала архивный снимок Николаева в смокинге и бабочке с пронзительной подписью: «Куда все уходят? Куда?», сообщает портал VOICE .

4 ноября на 77-м году жизни скончался Юрий Николаев, ставший для миллионов зрителей олицетворением отечественного телевидения. Причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Николаев вошел в историю как первооткрыватель талантов — именно он впервые представил телеаудитории Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева и Софию Ротару.

Его фирменные программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и музыкальные фестивали в Юрмале формировали эстетику целого поколения.