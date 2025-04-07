Мигрантов, работавших на незаконном рынке в Балашихе, поставили на воинский учет

Оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение незаконной торговли и выявление нарушений миграционного законодательства, проведено в Балашихе. В операции приняли участие сотрудники территориального органа безопасности, полиции, Управления территориальной безопасности городской Администрации и Народной дружины, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе мероприятия в отделы полиции было доставлено около 70 иностранных граждан. По результатам проверки составлены административные протоколы: на 4 мигрантов по статье 18.10 КоАП РФ и на 15 работников рынка — по статье 18.8 КоАП РФ.

Собственника овощного рынка привлекут к административной ответственности по 18.15 и 14.1 статьям КоАП РФ.

Также полицией рассматривается вопрос о привлечении работодателя к уголовной ответственности по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

В рамках мероприятия по пресечению нелегальной миграции 10 иностранным гражданам, получившим российское гражданство, были вручены повестки для постановки на воинский учет в военном комиссариате городских округов Балашиха и Реутов.

С 1 января текущего года в силу вступил Указ, регулирующий правовое положение отдельных категорий иностранных граждан. На сайте МВД России действует модуль «Реестр контролируемых лиц» с подробной информацией для пользователей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.