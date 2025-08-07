Мигрантка организовала интим-салон в квартире в Истре

В Истре задержали 43-летнюю иностранку по подозрению в организации занятия проституцией. Она организовала в съемной квартире интим-салон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Задержанная — уроженка одной из республик Центральной Азии. По версии следствия, она арендовала квартиру и устроила там притон. В этом жилище женщины, находящиеся под покровительством мигрантки, оказывали сексуальные услуги клиентам.

Помимо организатора притона, также были задержаны две ее соотечественницы в возрасте 40 и 50 лет. Именно они предоставляли мужчинам интимные услуги.

В квартире провели обыск. Кадры процесса полицейские запечатлели на видео. В жилище нашли деньги, полученные преступным путем, мобильные телефоны и средства контрацепции.

Во время допроса женщина, организовавшая притон, призналась, что начала заниматься этой деятельностью недавно, около месяца назад. По ее словам, за оказанные им услуги клиенты платили по 5 тыс. рублей.

На двух нарушительниц составили протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). В отношении иностранки, организовавшей интим-салон, было возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ. Ее поместили в СИЗО.

Ранее адвокат Михаил Салкин заявил, что при подозрении соседей в занятии проституцией или организации незаконного борделя, стоит обратиться в полицию. Он также предостерег от публичных обвинений в чатах жильцов или объявлениях у подъездов.