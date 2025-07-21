Можно потише? Что делать, если в соседней квартире стонут проститутки

Адвокат Салкин: стоит обратиться в полицию при подозрении соседей в проституции

Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин заявил, что при подозрении соседей в занятии проституцией или организации незаконного борделя, стоит обратиться в полицию, изложив все обстоятельства, сообщает Life.ru .

Вместе с тем эксперт предостерег от публичных обвинений в чатах жильцов или объявлениях у подъездов, поскольку распространение неподтвержденной информации может быть квалифицировано как клевета и повлечь за собой уголовную ответственность.

Кроме того, специалист обратил внимание на правовые последствия: за проституцию предусмотрено административное взыскание в размере от полутора до двух тысяч рублей. Организация борделя или предоставление помещения для занятия проституцией преследуется по уголовному кодексу.

«То есть организация занятий проституцией другими лицами или предоставление помещений для занятия проституцией наказывается лишением свободы сроком до 5 лет», — заключил Салкин.