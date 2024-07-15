Мигрантам в РФ посоветуют не свистеть женщинам и не шептаться на родном языке

Замглавы ФАДН Станислав Бедкин сообщил, что разработанный агентством курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центрально-Азиатского региона прошел апробацию в четырех регионах РФ, в том числе в Подмосковье, сообщает «Коммерсант» .

После проведения тестирования ведомство добавило уточнения к программе. Регионы получили обновленный курс.

Курс ФАДН представляет собой одно лекционное занятие продолжительностью 70 минут. В нее входят такие части, как «Основы миграционного и трудового законодательства РФ», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства РФ», «История отношений России и стран Центральной Азии».

В первом разделе мигранты узнают о порядке въезда и пребывания иностранцев в России, о правилах оформления патента и заключения трудового договора.

В ходе программы раскрывают такие вопросы, как наказания за нарушение законов РФ, прежде всего миграционного законодательства, история отношений России и стран Центральной Азии, основы поведения с противоположным полом и другие.

Например, мигрантам посоветуют не свистеть женщинам и мужчинам и не обсуждать прохожих на родном языке. Иностранцам также расскажут, что обращения «брат» и «сестра» не подойдут для общения с чужими людьми.

Кроме того, мигрантам расскажут, что в России не принято проводить религиозные обряды на улицах и совершать жертвоприношения животных.

Лекторы также объяснят мигрантам, что женщины в РФ обычно носят открытую и яркую одежду, что является нормой и не является показателем того, что женщина готова познакомиться. Кроме того, нельзя трогать чужих людей — обнимать, дотрагиваться, хватать за одежду или руки.