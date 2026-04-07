Мигранта арестовали за обещание вступить в сексуальную связь со всей Россией

сегодня в 20:05

В Видном арестовали мигранта за угрозы применения насилия к россиянам

В Подмосковье арестовали 45-летнего мигранта за угрозы применения насилия в адрес окружающих, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, 4 апреля в общественном месте в поселке Развилка Ленинского городского округа мужчина выкрикивал в адрес окружающих угрозы применения насилия.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело. Следователи изучили видеозапись момента преступления, а также продолжают сбор и закрепление доказательной базы. Фигуранту предъявили обвинение.

Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как пишет «МК: срочные новости», ночью мигрант приставал к прохожим и обещал вступить в сексуальную связь чуть ли не со всем населением России.

