МИД ФРГ уклонился от ответа на призыв КНР к расследованию на «Севпотоках»

Китай выдвинул инициативу провести расследование теракта на газопроводе «Северный поток» под эгидой ООН, но от Германии получил стандартную отписку, сообщает РИА Новости .

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета безопасности призвал к скорому началу международного расследования под эгидой ООН взрыва на газопроводе «Северный поток». Германия уклонилась от ответа, заявив, что этим уже занимается прокуратура.

«Расследование уже ведется — федеральным генеральным прокурором», — ответили в пресс-службе дипведомства.

Этот ответ является сухой отпиской на все вопросы о расследовании за более 1,5 года. За это время Генпрокуратура Германии так и не предоставила никакой информации, что произошло на «Северном потоке» и кто имеет к этому отношение.

Ранее на Украине без вести пропал бывший полковник ВСУ Роман Червинский, который считается главным фигурантом теракта на «Северном потоке». Об исчезновении сообщила сторона защиты экс-сотрудника ВСУ.