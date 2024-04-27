МИД ФРГ уклонился от ответа на призыв КНР к расследованию на «Севпотоках»
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Китай выдвинул инициативу провести расследование теракта на газопроводе «Северный поток» под эгидой ООН, но от Германии получил стандартную отписку, сообщает РИА Новости.
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета безопасности призвал к скорому началу международного расследования под эгидой ООН взрыва на газопроводе «Северный поток». Германия уклонилась от ответа, заявив, что этим уже занимается прокуратура.
«Расследование уже ведется — федеральным генеральным прокурором», — ответили в пресс-службе дипведомства.
Этот ответ является сухой отпиской на все вопросы о расследовании за более 1,5 года. За это время Генпрокуратура Германии так и не предоставила никакой информации, что произошло на «Северном потоке» и кто имеет к этому отношение.
Ранее на Украине без вести пропал бывший полковник ВСУ Роман Червинский, который считается главным фигурантом теракта на «Северном потоке». Об исчезновении сообщила сторона защиты экс-сотрудника ВСУ.