Предполагаемый координатор подрыва «Северного потока» пропал на Украине

Бывший полковник ВСУ Роман Червинский, которого считают предполагаемым координатором подрыва газопровода «Северный поток», исчез на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на «Зеркало недели».

Об исчезновении Червинского заявили его защитники. Другие подробности о случившемся пока не сообщаются.

В конце апреля 2023 года экс-полковника ВСУ задержали на Украине за госизмену. Его обвиняют в провальной попытке угнать российский самолет, что привело к удару по аэродрому Канатово в 2022 году.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что обвинения Киева в подрыве «Северного потока» являются ложными. Он считает, что для подобной операции нужны специальные подразделения, которых у Украины нет.