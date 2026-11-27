Программа центров «Мои Документы» объединяет творческие занятия для детей и консультации для родителей по федеральным и региональным мерам поддержки.

27 ноября в Подольске (мкр. Климовск, ул. Заводская, 4Б) в 13:00 начнутся мастер-класс «Букет из ладошек», практикум «Все для мамы – быстро и удобно» и акция «Коробка теплых слов». В Мытищах (ул. Карла Маркса, 4) в 15:30 пройдет мастер-класс «Подарок маме», в Дмитрове (мкр. им. Махалина, 20) — изготовление букетов из гофрированной бумаги.

В офисах Люберец, Малаховки и Октябрьского 27 ноября будут делать авторские открытки и вручать сладкие сувениры. В Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске пройдет акция «Цветы для мамы».

27–29 ноября в Лобне (ул. Ленина, 2) работает фотозона «Признания в любви маме». В офисах Одинцова, Звенигорода, Голицына, Кубинки, Трехгорки и ВНИИССОК раздают открытки и памятки по образовательному сервису «Моя школа».

В Егорьевске, Лосино-Петровском, Солнечногорске, Власихе и Ленинском округе организованы выставки и конкурсы детских рисунков, открытые зоны создания поздравлений. В Жуковском дети смогут поучаствовать в викторинах в зале ожидания, в Электростали и Фрязине открыты творческие мастерские.

29 ноября в Красногорске (ул. Ленина, 2) пройдет семинар-практикум «Мама и госуслуги». Эксперты МФЦ расскажут об оформлении материнского капитала, детских пособий, статуса многодетной семьи и бесплатном переобучении в декрете. Также они покажут, как онлайн записывать детей в кружки, секции, детские сады и школы.

Все мероприятия бесплатные. Возрастная маркировка — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.