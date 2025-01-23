МФЦ для участников СВО появится в Вологодской области

В Вологодской области создадут МФЦ для ветеранов СВО

В Вологодской области планируется открытие Многофункционального центра (МФЦ) для ветеранов специальной военной операции, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Telegram-канал регионального правительства.

Данный центр будет предоставлять помощь людям в решении значимых вопросов из различных областей жизни.

В нем будут доступны программы реабилитации, а также социальная и психологическая поддержка, наряду с содействием в поиске работы.

Заместитель губернатора Александр Ершов и специалисты профильного министерства создадут «дорожную карту», в которой будут прописаны конкретные сроки реализации этой инициативы.

Между тем в Воронеже уволили директора МФЦ из-за того, что тот не хотел пользоваться компьютером.