В Воронеже директора МФЦ уволили из-за отказа пользоваться компьютером
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В Воронеже уволили директора многофункционального центра (МФЦ) Сергей Котляренко. Причиной стало его нежелание пользоваться компьютером, сообщает Mash.
Котляренко занимал должность директора 15 лет. В 2022 году его отдел был признан лучшим в России. В 2023 году его достижения были отмечены благодарностью от руководителя Росреестра Олега Скуфинского.
При этом Сергей утчерждал, что компьютеры — что-то слишком современное, а бумажные документы приятнее для глаз. Вместо работы за компьютером Котляренко закрывался в кабинете и проводил время с дорогим виски. За это он и был уволен с формулировкой «за слишком консервативный подход».
Сейчас экс-директор МФЦ собирается судиться, чтобы восстановиться в должности. Ленинский районный суд Воронежа отказал Котляренко в удовлетворении иска, и он подал апелляцию в областной суд.
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