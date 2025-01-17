В Воронеже директора МФЦ уволили из-за отказа пользоваться компьютером

Котляренко занимал должность директора 15 лет. В 2022 году его отдел был признан лучшим в России. В 2023 году его достижения были отмечены благодарностью от руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

При этом Сергей утчерждал, что компьютеры — что-то слишком современное, а бумажные документы приятнее для глаз. Вместо работы за компьютером Котляренко закрывался в кабинете и проводил время с дорогим виски. За это он и был уволен с формулировкой «за слишком консервативный подход».

Сейчас экс-директор МФЦ собирается судиться, чтобы восстановиться в должности. Ленинский районный суд Воронежа отказал Котляренко в удовлетворении иска, и он подал апелляцию в областной суд.

Ранее замминистра образования Нижегородской области Ирина Кизилова ушла с поста по собственному желанию из-за скандального фото в платье с марихуаной.