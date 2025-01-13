Нижегородская чиновница уволилась из-за фото в платье с марихуаной
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Заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова ушла с поста по собственному желанию 10 января, сообщает издание NewsNN.
Ранее женщина попала в скандал.
В конце августа 2024 года чиновница опубликовала в соцсети «ВКонтакте» фотографии с отдыха на Кубе. На одном из снимков женщина сидела в платье с принтом марихуаны возле курящей сигару местной женщины. После этого на чиновницу обрушился шквал критики в соцсетях.
Многие пользователи заявили, что в России за подобные фотографии легко могут привлечь обычных людей за пропаганду наркотиков. В итоге Кизилова удалила страницу.