Нижегородская чиновница уволилась из-за фото в платье с марихуаной

Ранее женщина попала в скандал.

В конце августа 2024 года чиновница опубликовала в соцсети «ВКонтакте» фотографии с отдыха на Кубе. На одном из снимков женщина сидела в платье с принтом марихуаны возле курящей сигару местной женщины. После этого на чиновницу обрушился шквал критики в соцсетях.

Многие пользователи заявили, что в России за подобные фотографии легко могут привлечь обычных людей за пропаганду наркотиков. В итоге Кизилова удалила страницу.