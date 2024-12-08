Международный аэропорт Дамаска прекратил работу
Все сотрудники покинули международный аэропорт Дамаска, его работа полностью прекращена, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское радио
«Все сотрудники международного аэропорта эвакуированы, его работа полностью прекращена», — сообщили по радио.
Сегодня сирийские боевики взяли под контроль центр города Хомс,
Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция, состоящая из протурецких боевиков, оккупировала Пальмиру. Этот город в САР два раза освобождали ВС РФ.