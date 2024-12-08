Международный аэропорт Дамаска прекратил работу

сегодня в 05:57

Все сотрудники покинули международный аэропорт Дамаска, его работа полностью прекращена, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское радио

«Все сотрудники международного аэропорта эвакуированы, его работа полностью прекращена», — сообщили по радио.

Сегодня сирийские боевики взяли под контроль центр города Хомс,

Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция, состоящая из протурецких боевиков, оккупировала Пальмиру. Этот город в САР два раза освобождали ВС РФ.