Международные звонки в Россию могут автоматически блокировать
Роскомнадзор выступил с инициативой запретить международные звонки
Роскомнадзор выступил с инициативой запретить входящие международные звонки из-за активности мошенников, пишет газета «Известия».
Сейчас наблюдается многократный рост звонков с Украины, отмечается в статье.
При этом абонентам позволят принимать или отклонить заграничные звонки.
В том числе в ведомстве пояснили, что российские пользователи связи смогут самостоятельно настраивать свои контакты, чтобы принимать необходимые звонки.
Ранее в Роскомнадзоре озвучили условия для возвращения TikTok в Россию.