Международные звонки в Россию могут автоматически блокировать

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Сейчас наблюдается многократный рост звонков с Украины, отмечается в статье.

При этом абонентам позволят принимать или отклонить заграничные звонки.

В том числе в ведомстве пояснили, что российские пользователи связи смогут самостоятельно настраивать свои контакты, чтобы принимать необходимые звонки.

Ранее в Роскомнадзоре озвучили условия для возвращения TikTok в Россию.