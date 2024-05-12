В Госдуме назвали условия для возвращения TikTok в Россию

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Депутат Госдумы Горелкин озвучил условия для скорого возвращения TikTok в Россию

Депутат Госдумы Антон Горелкин озвучил условия для скорого возвращения соцсети TikTok в Россию, пишет « КП ».

«TikTok скоро вернется и будет вести себя ответственно», — сообщил депутат во время интервью для программы «Законный вопрос».

Он добавил, что представители соцсети в данный момент взаимодействуют с Роскомнадзором для удаления противоправного контента в соцсети.

Кроме этого, TikTok должен основать полное представительство в стране, уточнил Горелкин.