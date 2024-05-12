В Госдуме назвали условия для возвращения TikTok в Россию
Депутат Госдумы Горелкин озвучил условия для скорого возвращения TikTok в Россию
Депутат Госдумы Антон Горелкин озвучил условия для скорого возвращения соцсети TikTok в Россию, пишет «КП».
«TikTok скоро вернется и будет вести себя ответственно», — сообщил депутат во время интервью для программы «Законный вопрос».
Он добавил, что представители соцсети в данный момент взаимодействуют с Роскомнадзором для удаления противоправного контента в соцсети.
Кроме этого, TikTok должен основать полное представительство в стране, уточнил Горелкин.