Бичурин предложил связать Новосибирск и Кузбасс поездами до 400 км/ч

Предприниматель Ринат Бичурин предложил построить частную железную дорогу между Новосибирском и Кемеровской областью. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, сообщает Сiбдепо .

Концепция «Супермагистраль Регионы России» предусматривает маршрут через Новокузнецк, Кемерово и Новосибирск, а также сообщение с Томском, Омском, Барнаулом и Бийском. По расчетам автора, поездки между соседними городами займут 15–30 минут, а билеты будут стоить примерно как проезд в метро.

Бичурин рассчитывает построить сеть высокоскоростных магистралей (ВСМ) за счет инвесторов, без бюджетных средств и денег Российских железных дорог.

«В подавляющем большинстве регионов бюджеты сводятся с дефицитом, поэтому невозможно рассчитывать на федеральную финансовую помощь для строительства сетей ВСМ. Транспортную проблему следует решать за счет частного сектора», — объяснил Бичурин СибФМ.

Снизить затраты автор рассчитывает за счет недорогой земли и стройматериалов, получать дополнительный доход — от аренды площадей на станциях. Независимого подтверждения стоимости и окупаемости нет.

Пока это общественная инициатива. По данным авторов, с начала 2026 года ее поддержали более 100 человек. После сбора 100 тысяч подписей сторонники намерены добиваться общероссийского референдума. Трассы, источники инвестиций и сроки запуска не определены.

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