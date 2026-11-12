«Шерегеш-экспресс» возобновит рейсы из Новокузнецка 14 ноября

С 14 ноября туристы вновь смогут добраться из Новокузнецка к курорту Шерегеш на поезде с пересадкой на автобус. Билеты на первые рейсы уже продаются, передает Сiбдепо .

Региональный Минтранс сообщил: «„Шерегеш-экспресс“ возвращается! Зимний сезон 2026 объявляем открытым! С 14 ноября снова в путь! Билеты на первые рейсы 14 и 15 ноября уже в продаже. Забудьте о пробках на зимней трассе — теперь ваш отдых начинается прямо в вагоне поезда».

Поезд отправится из Новокузнецка в 07:03 и прибудет в Чугунаш в 09:56. Автобусы отправятся в 10:15: в сектор «Е» они прибудут в 10:45, на парковку «Белка» в секторе «А» — в 11:05, к остановке «Кукуруза» в поселке Шерегеш — в 11:15.

Обратные автобусы отправятся от этих точек в 17:10, 16:45 и 16:25 соответственно. Поезд отправится из Чугунаша в 18:03 и прибудет в Новокузнецк в 21:00.

В составе есть крепления для лыж и оборудования, места для вещей, зарядки и вагон-кафе с горячими чаем и кофе. Билеты доступны в приложении «РЖД Пассажирам», чат-боте «Кузбасс-пригород» в МАКС, пригородных кассах и у кондукторов. В приложении продажи открываются за десять суток до отправления. Бесплатный телефон для справок: 8-800-700-2501.

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