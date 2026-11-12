Офтальмолог из Реутова объяснила, когда плохое зрение мешает сдавать кровь

Врач-офтальмолог Реутовской клинической больницы Айгуль Кинтаева в День офтальмолога рассказала донорам о противопоказаниях к сдаче крови при заболеваниях глаз и способах сохранить зрение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Близорукость и ношение очков сами по себе не мешают сдавать кровь и ее компоненты. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог после осмотра, пояснила офтальмолог Реутовской клинической больницы Айгуль Кинтаева.

Противопоказаниями врач назвала высокую степень близорукости — от −6 диоптрий и более, воспалительные заболевания оболочек глаза: ирит, иридоциклит, увеит, хориоретинит, а также трахому и слепоту. После острых воспалений глаз — конъюнктивита, кератита, ячменя — и обострения хронических заболеваний временный отвод действует месяц с момента выздоровления. После операций на глазах он составляет 120 дней.

Кинтаева более 15 лет занимается медицинской практикой. В 2011 году она с отличием окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию. Сейчас врач диагностирует и лечит заболевания органов зрения в городской поликлинике № 1 Реутова.

Офтальмолог рекомендовала регулярно проверять зрение даже без жалоб: многие болезни глаз на ранних стадиях развиваются незаметно. При ухудшении зрения, затуманивании, вспышках или мушках перед глазами важно не откладывать визит к врачу. Назначенные очки следует носить по рекомендации специалиста, не подбирая коррекцию самостоятельно. Также нужно давать глазам отдых от экранов и следить за освещением при чтении.

Для ежедневной гимнастики Кинтаева предложила сесть прямо и растереть ладони до ощущения тепла. Затем закрыть глаза и прикрыть их сложенными лодочкой ладонями, не пропуская свет. Центр ладоней должен находиться напротив зрачков, локти — на столе.

«Расслабьтесь и представьте абсолютно черный цвет. Выполняйте 2–3 минуты», — пояснила врач-офтальмолог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.