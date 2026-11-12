Огонь охватил двухэтажный магазин в Новокузнецке
В Новокузнецке на Томском проезде загорелся двухэтажный магазин. Площадь пожара составила 90 квадратных метров, сообщает Сiбдепо.
Пожарные расчеты выехали к магазину сегодня. В тушении участвовал 21 человек, специалисты привлекли шесть единиц техники.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения крыша здания горела открытым пламенем. До прибытия пожарных один человек самостоятельно эвакуировался», — рассказали в региональном управлении МЧС.
Предварительной причиной пожара специалисты назвали нарушение правил монтажа печи заводского изготовления.
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