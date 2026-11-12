В Домодедово готовят спортивные площадки и парки к зиме

Подготовка катков, лыжных трасс и тюбинговых горок к сезону 2026–2027 годов началась в Домодедово. Официальное открытие запланировано на 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева рассказала о подготовке к зиме. Сотрудники спорткомплекса «Горизонт» обследуют универсальные площадки и хоккейные коробки: проверяют борта, ворота, ограждения, освещение и оборудование для заливки льда. Технику и инвентарь готовят и при необходимости ремонтируют. Открытые катки начнут заливать при устойчивых морозах и достаточном снежном покрове.

На стадионе «Авангард» консервируют инженерные системы: сливают воду и продувают систему полива основного футбольного поля для защиты от морозов.

В парке «Елочки» монтируют каток с искусственным льдом. Тюбинговые горки установят в «Елочках», «Взлете» и «Константиновском», а в «Городском лесу» и «Гальчино» подготовят естественные склоны.

Общая длина трех лыжных трасс составит 8,2 км. В «Городском лесу» при участии местных активистов оборудуют маршрут на 5 км, во «Взлете» — на 2 км, в «Гальчино» — на 1,2 км. В парках организуют прокат лыж, коньков, тюбингов и снегокатов.

Для уборки снега подготовлены 65 специалистов, восемь единиц спецтехники и более 350 единиц инвентаря. Для противогололедной обработки заготовили 60 тонн гранитной крошки. Основные договоры на зимнее содержание парков заключены.

К Новому году парки украсят иллюминацией, световыми фигурами и елками, оборудуют тематические фотозоны.

«В прошлом зимнем сезоне парки Домодедово посетили 750 тысяч гостей. Наша задача — сделать предстоящую зиму не менее насыщенной и интересной», — отметила Евгения Хрусталева.

Глава округа также подчеркнула важность безопасности и качественного содержания территорий. На открытии сезона 1 декабря в парках пройдут праздничные программы для детей и взрослых. Тема сезона «Связанные чудом» посвящена семейному теплу, любви и преемственности поколений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.