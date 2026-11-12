В Наро-Фоминске продолжают капремонт школы № 6

Строители завершили демонтаж и приступили к инженерным работам в основном корпусе школы № 6 в Наро-Фоминске. Глава округа Андрей Ковалько 11 ноября провел выездное совещание на объекте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт школы № 6 в Наро-Фоминске продолжается в основном корпусе. Блок А, предназначенный для начальной школы, открыли 1 сентября 2026 года.

Глава округа Андрей Ковалько 11 ноября осмотрел этажи здания и обсудил текущие вопросы и задачи с коллегами и представителями подрядной организации.

Демонтаж завершен, строители перешли к инженерным работам. По данным подрядчика, кровельные работы завершат в ближайшие дни. Фасад полностью утеплили минеральной ватой, сейчас его облицовывают керамогранитом.

«Объект находится на постоянном контроле. Мы идем в графике и завершим все работы в полном объеме», — отметил Андрей Ковалько.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.