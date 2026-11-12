В Павловском Посаде обсудили с жителями ремонт дорог и благоустройство

Глава Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко 11 ноября провел выездную администрацию во Дворце спорта «Надежда». Участники обсудили дороги, ЖКХ, ремонт образовательных учреждений и благоустройство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В приеме участвовали представитель министерства ЖКХ Московской области Павел Андреевич Просяновский, профильные заместители главы округа и руководители городских служб. Жители смогли напрямую задать вопросы и обсудить обращения со специалистами.

Михаил Владимирович Криворучко подвел итоги дорожного сезона 2026 года. В округе отремонтировали 18 дорог общего пользования общей протяженностью более 14 километров. Особое внимание уделяют участкам, где проживают многодетные семьи. Участники встречи рассмотрели обращения по конкретным адресам и дальнейшие планы ремонта дорог.

Также жители подняли вопросы содержания и ремонта объектов ЖКХ, ремонта учреждений образования, благоустройства и порядка на общественных территориях.

Отдельно Михаил Криворучко и Алексей Дмитриевич Семенов обсудили инициативу проведения рыболовного фестиваля в муниципалитете. Предложение приняли в проработку, в дальнейшем планируется подготовить варианты организации мероприятия.

Все обращения зафиксировали и передали ответственным специалистам. По отдельным вопросам запланировали выезды на места, чтобы оценить ситуацию и определить необходимые меры.

Глава округа поблагодарил жителей за активность и неравнодушие. Он отметил, что открытый диалог помогает своевременно выявлять проблемы, учитывать мнение павловопосадцев и находить решения.

Горячая линия главы округа работает по телефону 2-99-03. Записаться на личный прием можно по телефону 2-99-05.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.