Фабрика «Елочка» в Высоковске завершила выпуск игрушек к году Огненной Козы

Предприятие народных художественных промыслов «Елочка» в Высоковске завершило производство лимитированной коллекции елочных игрушек к 2027 году — году Красной Огненной Козы (Овцы) по восточному календарю. Более 150 тыс. изделий уже отправили в магазины по всей России.

Фабрика «Елочка» на улице Владыкина, 32Б в Высоковске городского округа Клин выпустила коллекцию елочных украшений к году Красной Огненной Козы. Предыдущую такую линейку старейшее клинское предприятие народных художественных промыслов делало 12 лет назад.

Мастера-художники изготавливают и расписывают все игрушки вручную. В коллекцию вошли козлики и овечки разных размеров — от миниатюрных до крупных. Среди них есть сказочные персонажи, объемные фигурки в строгих зимних расцветках и расписных платьях, украшения на космическую и семейную темы, с пейзажами, а также воссозданные ретро-козы. Все изделия выполнены яркими красками и украшены блестками.

Более 150 тыс. игрушек с символом наступающего года из коллекции «Зодиак» уже отправили на полки российских магазинов.

В 2027 году клинскому стеклодувному промыслу исполнится 140 лет. К юбилею фабрика организует в московском Царицыне масштабную выставку изделий, которые выпускала на протяжении многих десятилетий.

Автор текста и медиа — Данила Кирьянов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.