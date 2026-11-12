Выплюнул под ноги: уралец засунул наркотики в рот и пять часов молчал на допросе

Житель Свердловской области пять часов просидел на допросе, а затем выполнул наркотики под ноги сотрудникам полиции, сообщает URA.RU .

Житель Заречного отправился за закладкой в Белоярский. На обратном пути его машину остановили полицейские. От страха мужчина спрятал наркотики во рту.

Правоохранители доставили его в отдел и провели досмотр, в ходе которого подозрительных предметов не обнаружили. Однако поведение мужчины показалось странным: он молчал, словно воды в рот набрал. Так они просидели в кабинете целых 5 часов и 15 минут. Под утро мужчина наконец сдался и выплюнул сверток с запрещенным веществом прямо к ногам полицейских.

Суд признал уральца виновным по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков) и приговорил к одному году колонии строгого режима.

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