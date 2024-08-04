Метеоролог Леус опубликовал фото смерча над Петербургом
Метеоролог Леус: водяной смерч появился над Финским заливом в Петербурге
Фото - © Telegram-канал метеоролога Михаила Леуса
В Санкт-Петербурге в субботу 3 августа выпало 35% от месячной нормы осадков, побит столетний «погодный» рекорд, написал в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.
Кроме того, над Финским заливом заметили водяной смерч.
В субботу в Петербурге выпало 30 мм осадков. Погода 3 августа «поставила» новый суточный рекорд по объему дождей.
Прошлое достижение было установлено в 1922 году — тогда выпало 19 мм осадков. На протяжении 102 лет «побить рекорд» петербургской погоде по объему выпавших дождей не удавалось.
Ранее сообщалось, что дождь и гроза придут в Московский регион 4 августа. Ожидается сильный ветер.