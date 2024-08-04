Метеоролог Леус опубликовал фото смерча над Петербургом

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Метеоролог Леус: водяной смерч появился над Финским заливом в Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу 3 августа выпало 35% от месячной нормы осадков, побит столетний «погодный» рекорд, написал в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

Кроме того, над Финским заливом заметили водяной смерч.

В субботу в Петербурге выпало 30 мм осадков. Погода 3 августа «поставила» новый суточный рекорд по объему дождей.

Прошлое достижение было установлено в 1922 году — тогда выпало 19 мм осадков. На протяжении 102 лет «побить рекорд» петербургской погоде по объему выпавших дождей не удавалось.

Ранее сообщалось, что дождь и гроза придут в Московский регион 4 августа. Ожидается сильный ветер.