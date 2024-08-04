Дождь и гроза придут в Московский регион в воскресенье 4 августа
Гидрометцентр: дождь, гроза и сильный ветер накроют Московский регион 4 августа
В воскресенье 4 августа жителей Московского региона ждет непогода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в столице и области будет держаться на уровне от 23 до 25 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями.
В течение дня будет кратковременный дождь. Местами ожидается гроза.
Ветер будет западный, скорость — от пяти до 10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Московский регион может прийти бабье лето. В августе погода будет комфортной.