Дождь и гроза придут в Московский регион в воскресенье 4 августа

Днем температура воздуха в столице и области будет держаться на уровне от 23 до 25 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями.

В течение дня будет кратковременный дождь. Местами ожидается гроза.

Ветер будет западный, скорость — от пяти до 10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Московский регион может прийти бабье лето. В августе погода будет комфортной.