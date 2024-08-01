Осадков будет мало: классическое бабье лето придет в Московский регион в сентябре
Лето в Центральной России плавно перетечет в осень. В столице и Подмосковье в сентябре ожидают приход классического бабьего лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Август начался с относительно прохладной и дождливой погоды. Однако уже к 3 числу температура воздуха в Московском регионе вернется к 19-24 градусам тепла.
После этого август в Москве и области будет проходить комфортно. Аномальной жары не прогнозируют.
Лето постепенно перейдет в осень. В сентябре, как ожидается, осадков будет мало.
«Прогнозируется классическое бабье лето», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Ранее жителям Центральной России назвали максимальную температуру воздуха в августе. Она будет колебаться на уровне от 23 до 28 градусов тепла.