Осадков будет мало: классическое бабье лето придет в Московский регион в сентябре

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Синоптик Тишковец: в сентябре в Московском регионе будет бабье лето

Лето в Центральной России плавно перетечет в осень. В столице и Подмосковье в сентябре ожидают приход классического бабьего лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Август начался с относительно прохладной и дождливой погоды. Однако уже к 3 числу температура воздуха в Московском регионе вернется к 19-24 градусам тепла.

После этого август в Москве и области будет проходить комфортно. Аномальной жары не прогнозируют.

Лето постепенно перейдет в осень. В сентябре, как ожидается, осадков будет мало.

«Прогнозируется классическое бабье лето», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Ранее жителям Центральной России назвали максимальную температуру воздуха в августе. Она будет колебаться на уровне от 23 до 28 градусов тепла.