Жителям Центральной России назвали максимальную температуру воздуха в августе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какую погоду ждать в Центральной России в августе. По его словам, последний месяц лета обещает быть умеренно теплым.

Синоптик поделился, что после июльских экстремальных температур, сильных дождей, гроз и ураганов август в Центральной России предвещает более спокойные и мягкие условия.

«С вероятностью 70% август будет умеренно теплым с небольшим количеством осадков, чуть меньше обычного для этого месяца лета», — отметил Шувалов в эфире радио Sputnik.

По его словам, экстремальной жары ждать не стоит. Плюс 23-28 градусов — это максимум, на который можно рассчитывать жителям региона.

Синоптик подчеркнул, что сезон купания завершится не раньше середины августа. Температура воды не изменяется так резко и быстро, как температура воздуха, поэтому под занавес лета еще будет возможность насладиться отдыхом на воде. На протяжении первых десяти дней августа можно будет активно купаться. Это особенно касается тех, кто не испытывает страх перед холодной водой, заключил Шувалов.