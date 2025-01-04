Метеоролог Леус: морозы придут в Московский регион только в середине января

На Рождество в Центральной России ожидается потепление. Оно продлится долго, а морозы начнутся только в середине января, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Рождественское потепление будет идти довольно длительное время. Ближе к середине января произойдет арктическое вторжение. После этого температура воздуха может оказаться ниже привычных многолетних значений.

«Похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца», — отметил Леус.

В конце января снова верх одержат атлантические погодные процессы. После этого в Центральной России снова начнется теплая погодная аномалия. В феврале тоже будет теплее, чем обычно.

Ранее основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный рассказали, что прогулки в холодную погоду — закалка для организма. Во время них тело привыкает к прохладе. Кровь активнее циркулирует и согревает органы, мышцы.