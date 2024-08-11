Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности в ночь на 12 августа

Метеорный поток Персеиды достигнет максимума действия в ночь на понедельник. Луна не помешает россиянам наблюдать за звездопадом, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Персеиды наблюдаются с 17 июля по 24 августа, в текущем году количество метеоров достигнет максимума в ночь на 12 августа.

«Луна в ночь максимума примет фазу первой четверти. Она скроется за горизонт после 22:00 (по Москве) и не помешает наблюдению Персеид», — заявили в пресс-службе Московского планетария.

В ночь на понедельник астрономы ожидают около 120 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту в зените. Лучшим временем для наблюдения станет вторая половина ночи или под утро. Все желающие смогут увидеть метеорный поток в восточном направлении в восточном направлении высоко над горизонтом.

В научно-просветительном учреждении добавили, что в этом году максимум активности потока Персеиды будет сопровождать яркая пара сближающихся планет — Марс и Юпитер. В ночь на 12 августа они пройдут вблизи друг друга.

Метеорный поток Персеиды образуется из-за прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля, перигелий которой проходит вблизи орбиты нашей планеты. Частицы сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь».

Ранее две мощные вспышки произошли на Солнце после непрерывной череды средних. По мнению ученых, Солнце будет проявлять непрерывную активность в ближайшее время, поэтому вспышки такого уровня могут быть еженедельными.