Две мощные вспышки произошли на Солнце

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, сообщил, что две новые вспышки относятся к классу Х. До этого были непрерывные вспышки класса М, это четвертый уровень по пятибалльной шкале.

Первая мощная вспышка уровня X1.7 была зафиксирована с пиком в 16:40 по московскому времени. Она произошла на западном крае солнечного диска. А вторая вспышка уровня X1.2 была на восточном крае. Ее пик пришелся на период между 18:30 и 18:50.

По мнению ученого, эти события с малой вероятностью повлияют на магнитосферу Земли. Области, где произошли взрывы, удалены от направления нашей планеты. Также после них не были выявлены выбросы плазмы в космос.

При этом он отметил, что место второй вспышки сейчас движется к линии Солнце — Земля. В среду планета может подвергнуться влиянию потока плазмы, а в пятницу-субботу Землю могут задеть быстрые частицы.

Богачев считает, что Солнце будет проявлять непрерывную активность в ближайшее время. Но по расположению пятен сложно понять, когда она пойдет на спад.

Ученый также отметил, что вспышки такого уровня могут быть еженедельными. В таком случае возникнет необходимость следить за тем, в какой зоне влияния они произошли.