Две мощные вспышки произошли на Солнце
Две мощные вспышки произошли на Солнце после непрерывной череды средних, сообщает РИА Новости.
Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, сообщил, что две новые вспышки относятся к классу Х. До этого были непрерывные вспышки класса М, это четвертый уровень по пятибалльной шкале.
Первая мощная вспышка уровня X1.7 была зафиксирована с пиком в 16:40 по московскому времени. Она произошла на западном крае солнечного диска. А вторая вспышка уровня X1.2 была на восточном крае. Ее пик пришелся на период между 18:30 и 18:50.
По мнению ученого, эти события с малой вероятностью повлияют на магнитосферу Земли. Области, где произошли взрывы, удалены от направления нашей планеты. Также после них не были выявлены выбросы плазмы в космос.
При этом он отметил, что место второй вспышки сейчас движется к линии Солнце — Земля. В среду планета может подвергнуться влиянию потока плазмы, а в пятницу-субботу Землю могут задеть быстрые частицы.
Богачев считает, что Солнце будет проявлять непрерывную активность в ближайшее время. Но по расположению пятен сложно понять, когда она пойдет на спад.
Ученый также отметил, что вспышки такого уровня могут быть еженедельными. В таком случае возникнет необходимость следить за тем, в какой зоне влияния они произошли.