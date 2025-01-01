сегодня в 10:20

Метель и около 0 градусов ожидается в Московском регионе в первый день года

В среду погоду в Подмосковье и столице будет определять циклон и атмосферный фронт с запада. Будет облачно, временами пройдет снег, закружит метель, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве столбики термометров покажут минус 1 — плюс 1 градус, в области — от минус 2 до плюс 2. Скорость западного ветра не превысит 10 м/с, порывы могут достигать 12-15 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет в районе 80%.

В регионе содержание кислорода в воздухе прогнозируется сильно ниже нормы. Подобная погода дает нагрузку на организм, сказывается на самочувствие, активности и настроении.

Ранее в Москве и области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он продлится до 23 часов 7 января.