Мероприятие «Парк знаний» в Подмосковье посетили более 65 тыс человек

Более чем в 70 подмосковных парках 1 и 2 сентября прошло общеобластное мероприятие «Парк знаний», приуроченное ко Дню знаний. Его посетили более 65 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

1 сентября в Центральном парке культуры и отдыха в г. о. Пушкинский представили спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Грушенька» в рамках Пушкинского театрального фестиваля. 2 сентября в городском парке Ивантеевки состоялся парад первоклассников, а также мини-квесты и химическое шоу.

В парке «Елочки» в городском округе Домодедово 1 сентября прошла игровая программа с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. День завершился праздничным концертом и интеллектуальной игрой с вопросами из школьной программы.

В сквере имени В. А. Зайцева в городском округе Коломна состоялась торжественная линейка. Также в рамках праздника были организованы интерактивное шоу, концертная программа, дискотека, тематическая зона «Компьютерный класс» и гастромаркет «Школьный буфет».

В парке «Сестрорецкий» в городском округе Клин 2 сентября посетители смогли узнать о работе кружков и секций, а также принять участие в мастер-классах по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, а также созданию народных игрушек.

В Раменском городском округе провели обзорные экскурсии, анимацию и викторину на знание школьное программы. Помимо этого, учреждения дополнительного образования провели презентацию кружков и мастер-классов, в которых посетители смогли принять участие.

Тематические зоны организовали в парке усадьбы Кривякино, где гости смогли побывать на уроках английского, технологии, рисования, физкультуры и поучаствовать в мастер-классе по робототехнике.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.