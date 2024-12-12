Мэр Железногорска Александр Михайлов предложил снести копию Эйфелевой башни. так как она является символом западной агрессии в отношении России, сообщает издание «Курские известия» .

Копия парижской достопримечательности установлена в 2007 году на улице Ленина по заказу владельца местной кофейни, расположенной на первом этаже многоквартирного дома дома № 37. Однако после закрытия заведения «Эйфелева башня» и расходы на ее содержания перешли к собственникам многоэтажки.

Жильцы дома пожаловались Михайлову, что управляющая компания предложила собственникам квартир скинуться по 700 рублей на содержание объекта. По словам сотрудников УК, на содержание «Эйфелевой башни» ежегодно требуется свыше 200 тыс. рублей, однако жильцы предпочли собрать 100 подписей против подобных сборов.

Глава Железногорска выступил за снос копии достопримечательности или решить ее дальнейшую судьбу всем городом. По словам Михайлова, «Эйфелева башня» символизирует «вражеские государства, которые сейчас ведут агрессию по отношению к нашей стране». Кроме того, объект ржавеет и может рухнуть в любой момент.

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