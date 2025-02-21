Мемориал в память о жертвах теракта начали возводить у «Крокус Сити Холла»

У концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске началось строительство мемориала. Он будет возведен в память о людях, которые погибли во время теракта, сообщает газета «Известия» .

На опубликованных кадрах, снятых у «Крокуса», видно, что место строительства огородили забором. Мемориал появится напротив разрушенного в результате теракта здания.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники вошли в концертный зал и начали стрелять по людям, после чего устроили поджог. Погибли 145 человек, пострадали более 500. Исполнителей и посредников преступления арестовали в рамках уголовного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул Воробьев.