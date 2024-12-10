Андрей Воробьев: собственник «Крокуса» займется мемориалом в честь жертв теракта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала, сообщает РИА Новости .

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Теракт в «Крокусе» случился 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, затем они подожгли здание. Погибло 145 человек. Фигуранты уголовного дела, в том числе непосредственные исполнители, арестованы.

Ранее Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта. Глава региона отметил, что люди организовали стихийные мемориалы и несут туда игрушки с цветами.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.