Медпоказания или диета: на что обратить внимание при выборе сахарозаменителей

Отказ от сахара большинству людей дается очень непросто. В поиске альтернатив многие приходят к изучению ассортимента сахарозаменителей. При их выборе важно определиться, для какой цели человеку нужен подсластитель, сообщила РИАМО эксперт компании «НоваПродукт АГ» и бренда Novasweet Александра Гудимова.

Причина употребления

Именно от этого во многом будут зависеть остальные критерии, на которые стоит ориентироваться при дальнейшем выборе сахарозаменителя. Среди основных причин употребления подсластителей чаще всего выделяют:

медицинские показания (например, диабет или ожирение), следствием которых является отказ от сахара;

контроль веса, диета, подсчет КБЖУ в рационе;

переход на более здоровое питание, исключение сахара из рациона, просто потому что он не несет пользы для организма.

«При диабете важно выбирать заменители с нулевым гликемическим индексом. Среди самых распространенных — стевиолгликозиды, эритрит, сукралоза, сахарин и цикламат натрия. Они же отлично подойдут и для контроля веса или снижения калорий в рационе, так как имеют еще и нулевую калорийность», — объяснила Гудимова.

Для здорового питания и детского питания стоит присмотреться к нерафинированным аналогам сахара — кокосовому или тростниковому сахарам, натуральным сиропам (например, инулина) и др.

Форма выпуска

Заменители сахара и подсластители имеют 3 основные формы выпуска: жидкую, порошок и таблетки. Для добавления в кофе, чай и другие горячие напитки стоит выбрать заменитель в порошке или таблетках.

«Для холодных — жидкую форму для лучшего растворения. Также сахарозаменители в порошке удобнее использовать в приготовлении блюд, особенно в выпечке», — добавила эксперт.

Состав

Сахарозаменители делятся на натуральные и искусственные. И те, и другие разрешены Роспотребнадзором к использованию в питании. Здесь выбор только за покупателем. Те, кто придерживаются в питании исключительно натуральных, так называемых ЗОЖ-продуктов, обычно выбирают натуральные заменители сахара, такие как эритрит или стевия.

«Если же вы видите в составе такой ингредиент как сукралоза — то подсластитель уже нельзя считать полностью натуральным», — уточнила специалист.

Также важно обращать внимание на такой ингредиент, как лактулоза. Она обладает сильным слабительным эффектом и не подходит для тех, кто отказывается от продуктов животного происхождения (веганов или же тех, кто придерживается православных постов).

Стоимость

В первую очередь, цена конечного продукта зависит от ингредиентов, которые лежат в основе подсластителя. Сахарин и цикламат натрия стоят дешевле, чем, например, стевия и сукралоза. Большая часть ингредиентов для производства подсластителей в России не производится. Поэтому стоимость конечного продукта напрямую зависит от курса валюты.

«Также на цену конечного продукта влияют производственные расходы: обычно, чем крупнее компания, чем больше автоматизировано оборудование — тем привлекательнее цену она может предложить для покупателей», — объяснила Гудимова.

Слишком низкая цена на полке может быть обусловлена включением в состав ингредиентов, не указанных на упаковке (сахар, например). Проверить качество такого продукта можно лишь в лабораторных условиях, или измерив дома уровень сахара в крови после употребления подсластителя специальным прибором, заключила эксперт.