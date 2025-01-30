Современному российскому обществу не нужны воспитанные в школах «оловянные солдатики», заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью РБК . Он уверен, что сейчас школы ответственны за воспитание критического мышления у учеников.

«Мы не Урфин Джюсы и мы не воспитываем деревянных солдат. Умеющий думать школьник, который хочет докопаться до истины! Вот наш идеал! К чему мы стремимся. Все остальное — это пустые наговоры», — сказал Мединский.

Учителя должны беседовать с детьми и убеждать их, если воспитанники имеют ошибочные представления, например, «если один ребенок думает, что Земля круглая, а другой ребенок — что плоская». Помощник президента также подчеркнул, что «правда никогда не бывает черно-белой», поэтому в школах не должно быть запретных тем.

Преподаватели российских школ не боятся открытых дискуссий, в том числе по вопросам недавних событий в России, добавил Мединский.

«Слов „мы боимся“ от учителей не слышал»», — сказал бывший министр культуры.